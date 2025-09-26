Hereke Kıyıları Atıklardan Temizlendi

Proje sonunda kurulan stantta ise elektronik atıkların geri dönüşümüne vurgu yapıldı.

Denizlerdeki kirliliğe karşı farkındalık oluşturmak ve kıyıları korumak hedefiyle Hereke Sahili'nde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Etkinliğe, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şefi Ufuk Salih Kaya, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevliler, öğrenciler, sanayi kuruluşları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gönüllü grup, sahil şeridi boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Katılımcılar, çevreye ve denize zarar veren plastik şişeler, sigara izmaritleri, ambalajlar ve cam şişeler gibi çok sayıda atığı tek tek topladı.



Vira Haber