BUDO Seferleri İptal Oldu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

