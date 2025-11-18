BUDO Seferleri İptal Oldu

BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

Vira Haber