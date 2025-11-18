BUDO Seferleri İptal Oldu
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
A+A-
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."
Vira Haber
Bu haber toplam 3 defa okunmuştur
Etiketler : BUDO, BUDO Seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.