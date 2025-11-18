Gökçeada'ya Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş firmasından yapılan açıklama da, "Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.
