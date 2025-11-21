Arkas Liman ve Terminal Grubu Logitrans’ta

Sektörün geleceğini birlikte şekillendirmek adına önemli bir buluşma alanı sunan Logitrans 2025’te, Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Marport, Autoport ve Railport ile yer aldı. Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri olan Marport, Türkiye’nin ilk otomotiv sektörüne dedike limanı Autoport ve Türkiye’nin ilk intermodal terminali Railport ile grup, fuarda Türkiye’nin küresel ticaret ağındaki konumunu güçlendiren yatırımlarına ilişkin detayları ziyaretçileriyle paylaştı.

Grubun intermodal taşımacılıktan dijital liman uygulamalarına, sürdürülebilirlikten operasyonel verimliliğe uzanan yatırımları; Türkiye’nin lojistik ekosisteminin dönüşümünde üstlendiği öncü rolü bir kez daha ortaya koydu. Logitrans 2025, Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu için hem mevcut iş birliklerini güçlendiren hem de geleceğe yönelik yeni fırsatların değerlendirildiği verimli bir platform olarak tamamlandı.

