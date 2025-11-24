CCIIST 140 Yıllık Köprü Rolüyle Türkiye–İtalya Lojistik İş Birliğini Güçlendiriyor

CCIIST’nin yanı sıra, Cenova Ticaret Odası ve Promos Italia’nın koordinasyonunda çalışmalar kapsamında, Türkiye–İtalya tedarik zincirlerinin entegrasyonunda Cenova’nın stratejik rolü, üst düzey temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da iş dünyasına tanıtıldı.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), Cenova Liman Otoritesi’nin 19–21 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Logitrans Fuarı’na 2/124 numaralı stant ile katıldığını duyurdu. Fuar katılımı, CCIIST’nin yanı sıra Cenova Ticaret Odası ve İtalyan Oda Sistemi’nin uluslararasılaşma ajansı Promos Italia iş birliğiyle organize edildi.

Akdeniz’in Kuzey Kapısı: Cenova Limanları

İtalya’ın Batı Ligurya Deniz Liman Sistemi Otoritesi tarafından yönetilen Cenova Limanları; Cenova, Prà, Savona ve Vado Ligure limanlarını kapsayarak, yük ve yolcu trafiği açısından İtalya’nın en büyük liman sistemini oluşturuyor. Akdeniz’in en kuzey noktalarından birinde konumlanan bu ağ, Milano’ya 150 km, İsviçre sınırına 200 km, Münih’e 620 km ve Stuttgart’a 700 km mesafede yer alıyor. 150’den fazla düzenli deniz hattı üzerinden dünya genelinde 450’nin üzerinde limana erişim sağlayan Cenova, Akdeniz limanları arasında en yüksek denizcilik bağlantı endekslerinden birine sahip. Rıhtımlarda PSA, APM Terminals, MSC ve Hapag-Lloyd gibi küresel oyuncuların işlettiği 35 özel terminal her tür yükü kabul edebiliyor; müşteriye özel, güvenilir ve uzmanlaşmış hizmetler sunarak operasyonel verimlilik ve kesintisizliği garanti ediyor.

Türkiye–İtalya Arası Lojistik Köprüsü

Cenova Limanları, Kuzey İtalya’daki üretici firmaların referans denizcilik merkezi olmasının yanı sıra İsviçre ve Güney Almanya pazarlarına hızlı intermodal bağlantılar sunuyor. Türkiye–İtalya konteyner hattında ise Cenova, temel bir lojistik kanal konumunda; 2024 yılında iki yönlü hacim 100.000 TEU’ya ulaştı.

Logitrans’ta Üst Düzey Temaslar

Cenova Liman Otoritesi fuarda, Pazarlama Müdürü Alberto Pozzobon ile Pazarlama ve İletişim biriminden Leonardo Picozzi ile Logitrans boyunca Türk lojistik topluluğuyla birebir temaslarda bulundu.

Fuarda ayrıca Cenova ve Savona lojistik kümelenmesinin temsilcileri, Türkiye’deki sektör paydaşlarıyla tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, intermodal çözümler, dijitalleşme ve yeşil lojistik gibi başlıklarda iş birliği fırsatlarını ele aldı. Fuarda, İtalya’nın en büyük konteyner terminali konumundaki PSA Italy, Cenova–Türkiye arasında düzenli seferler sunan konteyner taşımacılığı ve intermodal hizmet sağlayıcısı Tarros, entegre liman hizmetleri, terminal işletmeciliği, deniz acenteliği ve lojistik çözümleri sunan Campostano Group, modern altyapısıyla çok amaçlı terminal hizmetleri sunan liman işletmecisi Terminal San Giorgio, düzenli hat işletmeciliği sunan deniz taşımacılığı şirketi Messina Line, taşımacılık ekosistemi için dijitalleşme, süreç optimizasyonu ve yenilikçi yazılım çözümleri geliştiren teknoloji grubu Circle Group, denizcilik acentesi ve forwarding şirketi Finsea ile İtalyan Nakliyeciler Derneği Spediporto’nun temsilcileri de katılımcı olarak yer aldı.

Cenova Liman Otoritesi, Logitrans İstanbul 2025 kapsamında 19–21 Kasım tarihleri arasında 2/124 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı. Sektör paydaşları, Cenova Limanları’nın hizmet yelpazesi, terminal altyapısı ve Türkiye–İtalya hattındaki yeni fırsatlar hakkında detaylı bilgi almak üzere fuar boyunca Cenova ekibi ve CCIIST temsilcileriyle bir araya geldi.