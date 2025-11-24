Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden Yeni İhracat Rekoru Geldi

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 8 yıldır ihracatın zirvesinde yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2025 yılının 10 aylık döneminde ihracatını yüzde 12’lik artışla 1 milyar 959 milyon dolardan 2 milyar 192 milyon dolara taşıdı ve 2 milyar doları geçen tek sektör oldu.

Türkiye genelinde demir ve demirdışı metaller sektörü 2024 yılı ocak-ekim dönemindeki 23,8 milyar dolarlık ihracatını, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,2’lik artışla 24,8 milyar dolara çıkarırken, sektör Ege Bölgesi’nde yüzde 12’lik ihracat artışıyla daha başarılı bir ihracat grafiği ortaya koymuş oldu.

2022 yılındaki rekorun üzerine çıktılar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, son 1 yıllık dönemde ihracatlarının yüzde 9’luk artışla 2 milyar 376 milyon dolardan 2 milyar 584 milyon dolara çıktığını ve bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamı olan 2022 yılındaki 2 milyar 564 milyon dolarlık tutarı 20 milyon dolar geliştirmeyi başardıklarını dile getirdi.

İhracata katkı sağlayan alt sektörlerin performansları hakkında da bilgi veren Ertan, “Demir çelik profil grubumuz 505 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İnşaat demiri ihracatımız 323 milyon dolar olurken, ihracatımızın güçlü kalemlerinden bağlantı elemanları ihracatımıza 208 milyon dolar katkı sağladı. Demir çelik toplamında ihracatımız yüzde 10’luk artışla 1 milyar 439 milyon dolardan 1 milyar 582 milyon dolara çıktı. Bakır ürünleri ihracatımız yüzde 30’luk artışla 247,5 milyon dolardan 321,5 milyon dolara, alüminyum ihracatımız, 108 milyon dolardan 125,5 milyon dolara yükseldi” şeklinde konuştu.

Fas’a ihracatta yüzde 243’lük artış

En çok ihracat yaptıkları ülkeleri de paylaşan Başkan Ertan, Almanya’nın 227 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini koruduğunu, Kuzey Afrika ülkesi Fas’a ihracatın ise yüzde 243’lük rekor artışla 64 milyon dolardan 220 milyon dolara yükseldiğini vurguladı. Ertan şöyle devam etti: “Fas, en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde bu başarısıyla 7 basamak yükseldi. İhracatımızın en çok arttığı ülkelerden birisi de yüzde 52’lik gelişimle İtalya oldu ve İtalya’ya ihracatımız 94 milyon dolardan 145 milyon dolara ilerledi. ABD’ye ihracatımız 137 milyon dolarken 103 milyon dolara indi. İngiltere 95 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya yerleşti. Mısır’a ihracatımız yüzde 67’lik artışla 55 milyon dolardan 92 milyon dolara çıktı. İlk 10’daki ülkeler 91 milyon dolarla Bulgaristan, 83,8 milyon dolarla Fransa, 77,4 milyon dolarla Romanya ve 77,3 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.”

2026 yılı hedefimiz 3 milyar dolar

Türkiye’de imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi’nin 2025 yılı Ekim ayında yüzde 52,4’e yükseldiğini hatırlatan Ertan, “İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminde belirgin bir iyileşmeyi işaret ediyor. Başta Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere ihraç pazarlarındaki büyüme bizleri umutlandırıyor. 2026 yılında Türkiye’de döviz kuru enflasyon rakamlarıyla uyumlu seyrederse ve geçtiğimiz 2022, 2023, 2024 yıllarını kapsayan dönemde aşırı artış gösterip rekabetçiliğimizi zayıflatan enerji genel gider kalemlerinde bir dengelenme sağlanırsa, ihracatta 3 milyar dolara ulaşabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.