Burgazada’nın "6 Numara" Sahilinde Kaçak Hafriyat Dökümü İddiaları Tepkilere Neden Oldu

İstanbul Burgazada’da, sit alanı ve "Özel Çevre Koruma Bölgesi" kapsamında yer alan 6 Numara mevkiine kaçak hafriyat döküldüğü iddiaları bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde sahil şeridine tonlarca inşaat atığı ve moloz döküldüğü görüldü. Bölgede hafriyat dökümünün nasıl ve kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmezken; döküm yapılan alanın yerleşim yerlerine ve kıyı çizgisine yakın olması da ada sakinlerinde endişeye neden oldu. Söz konusu bölgenin yaz aylarında halkın ücretsiz olarak denize girebildiği nadir noktalardan biri olduğunu hatırlatan vatandaşlar, hafriyatın sahilin doğal yapısına zarar verdiğini ifade etti. İddialara göre ada sakinleri, döküm işleminin Adalar Belediyesi’nin bilgisi dahilinde ya da belediyeye ait araçlarla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Vira Haber