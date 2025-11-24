Tamer Kıran’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kıran mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümünde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bugün, küresel denizcilik endüstrisi hızlı ve köklü bir dönüşüm geçirirken, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik gereklilikleri ve dijital devrim gemilerin inşa, işletme ve yönetim biçimlerini yeniden şekillendiriyor.

Bu değişim sürecinde teknoloji, altyapı ve regülasyonlar ne kadar gelişirse gelişsin, insan faktörü başarının merkezinde kalmaya devam edecek. Türk denizciliğinin gelecekteki rekabet gücü, iyi yetişmiş, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyumlu insan kaynağına bağlı olacaktır.

İyi yetişmiş donanımlı öğretmenlerimizin eğiteceği yeni nesiller bizi bu yarışta ileriye taşıyacak en önemli unsurdur. Öğretmenlerimizin ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolculuğundaki değerli çabalarını takdirle karşılıyorum.

Deniz Ticaret Odası yönetimi olarak denizcilik eğitimine destek vermeyi en önemli görevlerimizden biri sayıyor, her yıl bütçemizin önemli bir bölümünü eğitim faaliyetlerine ayırıyoruz. ‘En büyük projemiz’ olarak nitelendirdiğimiz Piri Reis Üniversitemiz başta olmak üzere, ülkemizde denizcilik eğitimi veren lise, üniversite ve akademisyenlerimize destek sağlamaktan gurur duyuyoruz.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken şükran ve saygılarımı sunuyorum.”

