Türk Denizciliğinin Gençliği ve Deneyimi “Birlikte Zirveye” Yol Alıyor

Sektörün duayenleri ile geleceğin denizcilerini bir araya getirecek olan “Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi”, 21 Aralık 2025’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Türk denizciliğinin köklü tarihini ve vizyoner geleceğini aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen DÖDER, sektörün en kapsamlı öğrenci organizasyonlarından biri için geri sayımı başlattı. "Türk Denizciliğinde Birlikte Zirveye!" mottosuyla yola çıkılan zirve, denizcilik ailesinin genç üyeleri ile sektörün deneyimli liderlerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlayacak.

“We Are All On The Same Ship!” (Hepimiz Aynı Gemideyiz!)

Sektör liderleri, akademisyenler, uzman konuşmacılar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen denizci öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan zirvede; denizciliğin bugünü masaya yatırılırken, yarının rotası hep birlikte çizilecek. Organizasyon, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı ve kuşaklar arası etkileşimi artırmayı hedefliyor.

21 Aralık 2025 tarihinde, saat 10.00’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan bu büyük buluşma; geçmişten aldığı güçle geleceğe güvenle ilerleyen Türk denizcilik camiasını “Hepimiz Aynı Gemideyiz” bilinciyle birleştirecek.

Tüm sektör temsilcileri ve denizci öğrenciler, denizciliğin geleceğine yön veren bu önemli yolculuğa davetlidir.

Etkinlik Detayları: