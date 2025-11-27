CILT International Liderleri, Logitrans Fuarı Kapsamında İstanbul’da Ağırlandı

25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen program, Türkiye’nin uluslararası lojistik dünyasındaki görünürlüğünü artıran önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

CILT International heyeti; Başkan Chief Teete Owusu-Nortey, Seçilmiş Başkan Jan Steenberg, Global WiLAT önceki dönem başkanı ve Onursal Sekreter Vicky Koo, Eğitim Strateji Direktörü Ruth Francis, CILT Hong Kong Başkanı Sam Man-Sang Chow, CILT İrlanda eski Başkanı Finbarr Cleary ve Uluslararası Üyelik Yöneticisi Frankie McGreevy’den oluştu.

Logitrans Fuarı Açılışı Büyük İlgi Gördü

Uluslararası delegasyonun katılımıyla yapılan Logitrans Fuarı açılışı, Türkiye’nin lojistik sektöründeki yükselen potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Fuar kapsamında düzenlenen CILT ve WiLAT panellerinde; sürdürülebilir lojistik, küresel trendler, dijital dönüşüm ve kadın liderliği gibi başlıklar ele alındı.

Panellere gösterilen yoğun ilgi, CILT Türkiye’nin sektörde artan etkisini ve uluslararası platformdaki görünürlüğünü güçlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası’ndan Özel Davet

İstanbul Ticaret Odası (İTO), CILT International heyetini özel bir davetle ağırladı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerle yapılan görüşmelerde:

Türkiye’nin lojistik potansiyeli,

Küresel iş birlikleri,

Ortak projeler,

Eğitim ve sertifikasyon süreçleri

üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Görüşme, CILT Türkiye’nin kurumsal itibarına önemli katkı sağladı.

Beldeport’tan Uluslararası Delegasyona Ev Sahipliği

CILT Türkiye’nin kurumsal üyelerinden Beldeport Limanı, CEO Nilhan Değer ev sahipliğinde uluslararası heyet için özel bir kokteyl ve akşam yemeği düzenledi. Nilhan Değer konuşmasında:

“Türkiye’nin lojistik potansiyelinin dünyaya anlatılması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından bu ziyaret büyük önem taşıyor. CILT ile birlikte güçlü projelere imza atacağımıza inanıyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Beldeport’un modern altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı yapısı, delegasyon tarafından da dikkatle incelendi.

“Bu Ziyaret Yeni Bir Dönemin Başlangıcı”

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede:

“CILT International liderlerinin Türkiye’ye gelmesi, CILT Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Logitrans, İTO ve Beldeport buluşmaları, Türkiye’nin lojistik vizyonunu uluslararası arenaya güçlü bir şekilde yansıttı. Bu süreç, yeni projeler, ortak eğitim programları ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak.”

dedi.

“Kısa Sürede Önemli İlişkiler Kurduk”

CILT Yönetim Kurulu Üyesi Semra Özcan ise ziyaretlerle ilgili şöyle konuştu:

“CILT International’ın üst düzey delegasyonunu ülkemizde ağırlamak, hem kısa hem de uzun vadeli iş birlikleri açısından büyük gurur kaynağıdır. 106 yıllık CILT’in en yeni üye ülkesi olarak kısa sürede bu kadar güçlü kurumsal ilişkiler geliştirmek, misafirlerimiz üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı.”

Türkiye’nin Küresel Lojistik Ağına Katkı Sağlayacak

Ziyaret kapsamında gerçekleşen tüm etkinlikler:

CILT Türkiye’nin uluslararası CILT ağı içerisindeki konumunu güçlendirdi,

Türkiye’ye yönelik küresel lojistik ilgisini artırdı,

Yeni iş birlikleri, ortak projeler ve sektörel gelişim için kapı araladı.

CILT Türkiye, ülkemizin lojistik sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.