Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Mezunların yoğun katılım gösterdiği genel kurulda, derneğin faaliyet raporları değerlendirilerek gelecek döneme ilişkin çalışma başlıkları ele alındı. Toplantı kapsamında yeni dönem yönetim kadrosu da belirlendi.



Genel kurul, mezunların yanı sıra sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti. Türk Uzakyol Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Damla Gerzeli ile Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Sonay Üler, genel kurula katılım sağlayarak sürece destek verdi.



Genel kurul sürecinde, mezunların üniversite ile kurumsal bağlarının güçlendirilmesi, dayanışma kültürünün geliştirilmesi ve Piri Reis Üniversitesi mezun topluluğunun daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleri doğrultusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.



Genel kurulda gerçekleştirilen seçimler sonucunda yeni dönem Yönetim Kurulu şu şekilde oluşturuldu:



- Yönetim Kurulu Başkanı: Emre ÖZTÜRK

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ece CEYLANİ

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Seher ŞENATEŞ

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mert KONAK

- Yönetim Kurulu Genel Sekreteri: Egemen ŞAHİN

- Yönetim Kurulu Yazmanı: Zeynep Selin BİÇİCİOĞLU

- Yönetim Kurulu Saymanı: Ali Fatih YAZAR

- Yönetim Kurulu Üyesi: Fuat VAR

- Yönetim Kurulu Üyesi: Tansel UÇAK

- Yönetim Kurulu Üyesi: Oğuzhan KARCI

- Yönetim Kurulu Üyesi: Ethem Eren SÜLEYMANOĞLU

- Yönetim Kurulu Üyesi: Mert KAYA

- Yönetim Kurulu Üyesi: Orkun Burak TAFRALI

- Yönetim Kurulu Üyesi: Emir ALKAN

- Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Fırat USTA

Genel kurulun ardından düzenlenen Devir Teslim Töreni’nde, Piri Reis Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil SAĞ, 2. Dönem Rektörü Prof. Dr. Oral ERDOĞAN ve Rektör Prof. Dr. Nafiz ARICA’ya Onursal Üyelik Belgeleri takdim edildi. Bu takdim, üniversitenin gelişimine ve mezun topluluğunun kurumsal hafızasının güçlendirilmesine sağladıkları değerli katkılar nedeniyle gerçekleştirildi.



Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, genel kurul sürecinin mezun dayanışmasını artıran, kurumsal iş birliğini güçlendiren ve mezun topluluğunun geleceğine yön veren önemli bir adım olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, önümüzdeki dönemde mezunlara yönelik çalışmaların daha da genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.