Türk Armatörlere Uzak Doğu Tersaneleri ve Finansman Modelleri Anlatıldı

Sınırlı sayıda sektör temsilcisinin davet edildiği programda, gemi inşa süreçleri, finansman modelleri ve hukuki–sigorta çerçevesi tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıda Türkiye’deki armatörlerin filo yenileme ve yeni gemi yatırımlarında karşılaştıkları finansman zorluklarına çözüm sunmayı hedefleyen sistem, ilgiyle takip edildi.

Emin Yaşacan: “Üç ana unsuru tek pakette birleştirdik”

Etkinlikte konuşan Emin Yaşacan, sistemin Türkiye’deki armatörler için önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sınırlı sayıda seçkin konukla bir sunum yapmaya gayret ettik. Aynı zamanda suyu da test etmek istedik. Bir finans modelinin ayakta durması için üç ana element gerekir: Finans, hukuki düzenleme ve sigorta çerçevesi. Biz bu üç unsuru bir araya getirerek armatörlere tek paket hâlinde sunmaya çalıştık. Yurt dışındaki Hong Kong finans sistemini Türkiye’deki müşterilerimize taşımayı hedefliyoruz. Bu ilk buluşmaydı; ilerleyen dönemde yeni toplantılar da gerçekleşecek.”

Yaşacan, sağlanan finansman yapısının özellikle 15–20 milyon dolarlık yeni inşa projelerinde büyük avantaj sağladığını da vurguladı.

Uzak Doğu Tersanelerinden Türk Armatörlere Özel Fırsatlar

Toplantıda, Çin ve Güney Kore’deki yüksek kapasiteli tersanelerle yapılan iş birlikleri, sunulan fiyat avantajları ve teslimat süreleri hakkında bilgi verildi. Modelde yer alan ana avantajlar şöyle öne çıktı:

Rekabetçi finansman paketleri

Uzun vadeli kredi seçenekleri

Tersanelerde uygun slot ve hızlı teslim

Hukuki ve sigorta sürecinin aynı paket içinde çözülmesi

Mevcut gemiler için refinansman imkânı

Sektör temsilcileri, Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesinde bu modelin önemli bir kaldıraç olacağını belirtti.

Türk Armatörlerden Büyük İlgi

Toplantıya katılan armatörler, özellikle Hong Kong merkezli finans modellerinin Türkiye’ye uyarlanmasının sektörde ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sunum sırasında sistemin işleyişi, kredi değerlendirme kriterleri, teminat yapısı ve sürecin hangi adımlarla ilerlediği detaylı biçimde anlatıldı.

Toplantının sonunda, programın Türkiye’de düzenli aralıklarla sürdürüleceği ve daha geniş katılımlı yeni etkinliklerin yapılacağı ifade edildi.