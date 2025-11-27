‘Cam Gibi Denizler’ Projesiyle 4 Yılda 8 Milyon Litre Deniz Suyunu Korudu

2022’de başlatılan proje kapsamında bu sezon Selimiye koylarında hizmet veren DenizTemiz 4 teknesi, 1.228 tekneden 225 bin litre sıvı atık topladı. Dört yılın sonunda ise Yorglass ve TURMEPA, mavi sulardan 992 bin litre atığı bertaraf ederek yaklaşık 8 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı. Bu etkileyici sonuç, Yorglass’ın ‘Cam Gibi Gelecek’ vizyonunun somut karşılıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Yarım asrı aşkın süredir attığı her adımda sürdürülebilirliği odağına alarak çalışan Yorglass, bu anlayışla 2022 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile hayata geçirdiği ‘Cam Gibi Denizler’ projesiyle 4 yıldır mavi sularda iz bırakan başarılara imza atmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde 2025’te Marmaris’in Selimiye koylarında faaliyet gösteren DenizTemiz 4 isimli sıvı atık toplama teknesi; sezon boyunca 1.228 tekneden 225 bin litre atık toplayarak yaklaşık 2 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı. Sürdürülebilir yaşam döngüsüyle örtüşen bu proje ile Yorglass, 2022 sezonunda 112 bin 632 litre sıvı atık toplarken, 2023 sezonunda 500 bin, 2024 sezonunda ise 154 bin 970 litre sıvı atığın mavi suları kirletmesini önlemişti. Bu sonuçlarla birlikte Yorglass, TURMEPA iş birliğinde 4 yılın sonunda mavi sularda 992 bin litre atığın toplanmasına destek vererek gelecek nesillere cam gibi denizler emanet edilmesine öncülük etti.

“Deniz ekosisteminin korunmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz”

‘Cam Gibi Denizler’ projesinin sürdürülebilirlik adımlarının en güçlü yansımalarından biri olduğuna dikkat çeken Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, “Biz, deniz ekosisteminin korunmasını yaşamın bütünü için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bugün soluduğumuz oksijenin yüzde 50 ila 70’inin denizlerden geldiğini düşündüğümüzde, bu sorumluluk daha da kritik bir hâl alıyor. Dolayısıyla denizleri korumak su altı yaşamı kadar karasal yaşamı, iklim dengesini ve geleceğimizi korumak anlamına geliyor. TURMEPA ile 2022 yılında başlattığımız bu yolculukta her yıl daha büyük bir etki yaratarak 2025 sezonunu 225 bin litre sıvı atık toplayarak kapattık. Dört yılda Marmaris Körfezi, Göcek ve Selimiye koylarında konuşlandırdığımız TURMEPA tekneleri ile toplam 992 bin litre atığı bertaraf ettik böylece 8 milyon litreden fazla deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağladık. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre yalnızca 1 litre atık suyun 8 litre temiz suyu kirletebildiğini düşündüğümüzde, ortaya koyduğumuz etkinin boyutu daha net görülüyor. Denizlerimize temiz bir nefes sağlamak, toplumda farkındalık yaratmak ve sektörde örnek bir dönüşüm başlatmak bizler için büyük bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise şu değerlendirmede bulundu: “Yorglass ile dört yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, Selimiye’nin deniz ekosisteminin korunması açısından örnek bir model oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim ve veriler, bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliği için attığımız adımların önemini bir kez daha gösteriyor. Yorglass’ın çevresel sorumluluk bilinciyle sağladığı uzun soluklu destek, çalışmalarımızın sürekliliği ve etkisi açısından son derece değerli. Denizlerimiz, ekolojik dengenin korunması ve yaşam kalitemizin sürdürülebilirliği için kritik bir rol üstleniyor. Atık toplama teknelerimizle yürüttüğümüz faaliyetlerle yalnızca kirliliğin önüne geçmekle kalmıyor; biyolojik çeşitliliğin güçlenmesine ve toplumda deniz farkındalığının artmasına da katkı sağlıyoruz. Yorglass’ın duyarlı yaklaşımı, temiz deniz hedefinin güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunun en net göstergelerinden biri. Bu değerli yol arkadaşlığının devam etmesini diliyor ve Yorglass’a katkıları için teşekkür ediyoruz.”