Lodos Tekneleri Hapsetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara denizi üzerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası balıkçıların faaliyetlerini durdurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi limana sığınırken, teknelerini limana çeken balıkçılar bakım, onarım ve tadilat işleriyle meşgul oldu.

Lodos sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde büyük tonajlı yük gemileri de açıkta demirlemek zorunda kaldı. Fırtınayla birlikte yükselen dalgaların arasında çok sayıda martı adeta balık yakalama yarışına girerek dikkat çekti.

Pazartesi için umutlu bekleyiş



Vira Haber