NB83 Projesi kapsamında inşa edilen M/T AMONITH, 29 Kasım’da denize iniyor

Çeksan Tersanesi tarafından inşası sürdürülen NB83 proje numaralı IMO II kimyasal tanker M/T AMONITH, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü düzenlenecek törenle denize indirilecek. Aralık 2024’te omurgası kızağa konulan gemi, denize inişinin ardından test süreçlerini tamamlayarak Mart 2026 sonunda sefere çıkacak.

Dört gemilik serinin son gemisi olan M/T AMONITH, ödüllü hidrodinamik gövde yapısının ek CFD analizleriyle geliştirilmesi sayesinde %6 daha düşük direnç sağlayacak şekilde optimize edildi. Tamamı Türk mühendislerinin yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım çalışmalarıyla ortaya çıkan proje, benzerlerine kıyasla %25 daha verimli sevk sistemi ile öne çıkıyor. Gemi, 8100 ton kargoyla tam yüklü durumda 2800 kW güçle 13 knot hıza ulaşabiliyor. Projede ulaşılan %45 yerlilik oranı ise tersanenin yerli üretim yaklaşımını yansıtıyor.

M/T AMONITH, IACS üyesi Bureau Veritas ve Türk Loydu tarafından Dual Class kapsamında sertifikalandırılıyor. Gemi, metanol yakıtına uygun olarak inşa edilirken, SCR sistemi sayesinde NOx emisyonlarını azaltacak ve CleanShip notasyonu ile çevreci tasarımını pekiştirecek. Ayrıca balast suyu arıtma sistemiyle istilacı türlerin taşınmasının önüne geçilecek.

Gemide “Cold Ironing” altyapısı hazır olarak kurulmuş durumda. Kıyıdan 690V veya 440V besleme yapılabilmesine olanak tanıyan 3×350A kapasiteli trafo, sahil bağlantı yönetim sistemi ve ilgili panolar yerleştirildi. Makine dairesi tam otomasyona uygun şekilde tasarlanırken, şaft jeneratörünün PTI özelliği sayesinde gemi acil durumlarda jeneratörlerden aldığı elektrik gücüyle sevk edilebilecek.

IMO II Oil/Chemical Tanker niteliğindeki geminin kargo tankları Duplex 2205 paslanmaz çelikten üretildi. 1,86 ton/cbm özgül ağırlığa sahip ağır asit yüklerini parsiyel olarak taşıyabilen gemide 4 segregasyonlu yükleme ve tahliye sistemi bulunuyor.

Teknik özellikler:

Gemi Adı: M/T AMONITH

Gemi Sahibi: UNIBALTIC (Polonya)

Tam Boy: 117,9 m

Genişlik: 17 m

Yükseklik: 9 m

Dizayn Draftı: 6,6 m

Sevk Gücü: 3000 kW

Dizayn Sürati: 11 knots (ekonomik) / 13 knots (maksimum)

Jeneratörler: 3 × 445 kW + 1 × 950 kW şaft alternatörü

Klas: Bureau Veritas & Türk Loydu (Dual Class)