Rota Limanı Projesi İçin Düzenlenen Toplantı Tepkiler Nedeniyle Yapılamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yılport Holding'e ait Rota Limanı Hizmetleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan tek parmak iskele ve rıhtım kapasite artışı ile dip tarama faaliyeti projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, yoğun tepkiler üzerine yapılamadı.

Bugün saat 10.00'da Yarımca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi öngörülen toplantı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda çevrecinin geldiği toplantı salonunda Körfez'de artan liman yoğunluğu, denizdeki gemi trafiği ve karayollarındaki TIR yükünün daha fazla taşınamayacağı dile getirilerek projeye tepki gösterildi. Toplantı protestolar nedeniyle kısa sürede sona erdi.

