Çanakkale’de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

