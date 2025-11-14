Bandırma Açıklarında Kriz: Spiridon-II Gemisindeki Büyükbaş Hayvanların Durumu Endişe Yarattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli hayvan taşıma gemisi, yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi Limanı’na yanaştığında endişe verici görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Uruguay'dan Türkiye’ye 2 bin 901 damızlık büyükbaş hayvan getiren gemiye dün yem, saman ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı iddia edilirken, güvertede bulunan beyaz torbalar içerisinde ölü ineklerin olduğu ileri sürüldü.

Kötü Koku ve Sinek İstilası Çevreyi Rahatsız Etti

Bandırma açıklarında günlerdir bekleyen gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı ve sağlıksız şartlarda tutulduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Bir çevre sakini, “Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı.” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Karantina Krizi Büyüyor

Spiridon-II gemisi, 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı’na ulaşmıştı. Ancak karantina ve tahliye sürecindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle hayvanların tahliyesine izin verilmedi. Sürecin uzaması, hem hayvanların durumunu kritik hale getirdi hem de 14 farklı alıcı firmayı mağdur etti.

Şirket sahipleri, sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ederken, kamuoyu ise hayvanların sağlık durumu, karantina koşulları ve ölümlerle ilgili iddialara ilişkin yetkililerin açıklama yapmasını bekliyor.

Vira Haber