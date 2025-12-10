Setur Marinaları, Göcek’te Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türkiye’nin lider marina zinciri Setur Marinaları (Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş), Göcek’te Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat’a ait iki marinayı devraldı. Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın kara ve deniz alanlarıyla marinalara bağlı otellerin işletmelerini artık Setur Marinaları üstlenecek. Devirle birlikte, Setur Marinaları zincir marina avantajlarının kullanılabileceği işletme sayısı 14’e ulaştı.

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, devirle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Göcek’teki iki yeni marinamız, hizmet ağımızın güçlenmesi açısından çok önemli bir adım. Çevreye saygılı, sorumlu işletme modelimizi korurken yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Misafir odaklı yaklaşımımızla bölgenin geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Göcek’e, bölge halkına ve denizcilik sektörüne hayırlı olmasını dileriz.”

Setur Marinaları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tüm tesislerinde zincir marina olmanın getirdiği bütünleşik hizmet ağı, ortak kalite standartları ve kullanıcıya her noktada aynı güveni sunan avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu kapsamda denizcilik deneyimini daha konforlu ve erişilebilir kılma vizyonu doğrultusunda hizmet çıtasını sürekli yükseltiyor.