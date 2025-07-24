Demre Marina, 25 Temmuz’da Görkemli Törenle Açılıyor

Makyol İnşaat’ın uzmanlığıyla 1,5 yılda tamamlanan ve işletmesini Türkiye’nin köklü marina işletmecilerinden Setur Marinaları’nın üstlendiği Demre Marina, modern altyapısı, yüksek standartlı hizmetleri ve toplam 700 yat kapasitesiyle bölge turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Yaklaşık 790 Milyon TL’lik Yatırım

Yap-işlet-devret modeliyle ve yüzde 100 özkaynak katkısıyla yaklaşık 790 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlanan proje, Ağustos 2023’te başlayan inşaat sürecini Mayıs 2025’te bitirdi. Demre Marina, 400 deniz ve 300 kara park kapasitesine sahip olup, 24 bin metrekarelik modern çekek sahasında 160 ton kapasiteli travel lift, bakım atölyeleri ve çeşitli sosyal alanlarla donatıldı.

“Bölgeye Yeni Bir Soluk Getirecek”

Makyol İnşaat Turizm Yatırımları Genel Koordinatörü Serdar Alp Turan, Demre Marina’nın sadece yatçılara değil tüm bölgeye değer katacağını belirterek şunları söyledi:

“Demre ve çevresi, bu proje sayesinde yıl boyu turizm potansiyeline kavuşacak. Yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklaması doğrudan döviz girdisi sağlayacak, istihdamı artıracak. Kaş Marina’dan sonra bu bölgede bir kez daha sürdürülebilir ve çevreci bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.”

“Akdeniz’in Parlayan Yıldızı Olacak”

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk ise projenin bölge turizmine uzun vadeli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Demre Marina, Kekova’da yepyeni bir dönemi başlatıyor. Setur Marinaları zincirimize bir halka daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimize yenilikçi, doğa dostu ve akıllı çözümlerle eşsiz bir deneyim sunacağız.” dedi.

Marina, restoranlar, sosyal tesisler, yat kulübü etkinlikleri ve fuarlarla sadece yat sahiplerine değil, günübirlik ziyaretçilere de hitap edecek. Ayrıca, akaryakıt istasyonu, 169 araçlık otopark ve bölgeye yapılan bağlantı yolu ile kolay ulaşım imkânı sunacak.

Demre Marina, Akdeniz’in turizm, ticaret ve sosyal yaşam merkezi olma yolunda güçlü bir adım atıyor.