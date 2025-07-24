Yalıkavak Marina, Bir Kez Daha Dünyanın En İyi Süperyat Marinası İçin Yarışıyor

The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen 2025 Yılın Marinası Ödülleri’nde bir kez daha aday olan Yalıkavak Marina, “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” unvanını almak için halk oylamasına katılıyor.

Son altı yılda beş kez bu prestijli ödülü kazanan Yalıkavak Marina, dünyada bir marinanın ulaşabileceği en üst seviyeyi temsil ediyor. Bu başarı, hem Türk denizcilik sektörünün hem de ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Nasıl Oy Verilir?

Oylamaya katılmak için 29 Ağustos 2025 gece yarısına kadar https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form adresinden şu adımları izlemek gerekiyor:

Arama kutusuna “Yalıkavak Marina” yazın,

E-posta adresinizi girin,

Tekne ismi alanına teknenizin adını ya da herhangi bir kelime yazın.

Her kişi yalnızca bir kez oy kullanabiliyor. Kazananlar, 24 Eylül 2025’te Southampton Uluslararası Tekne Fuarı’nda açıklanacak.

Yalıkavak Marina, sadece bir marina olmanın ötesinde, Türkiye’nin denizcilikteki vizyonunu çevresel sorumluluk, üstün hizmet anlayışı ve lüks misafir deneyimiyle global çapta temsil ediyor.