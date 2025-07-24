6 Ayda 732 Bin Yolcu, Hedef 2 Milyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Ocak–Haziran döneminde Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artışla 490’a, gelen yolcu sayısı ise yüzde 27,46 artışla 732 bin 302’ye yükseldi. Camelot Maritime yönetim kurulu başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizmi, döviz girdisi ve istihdam açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu yılın tamamında 2 milyon yolcu hedefini aşmayı bekliyoruz” dedi.

Türkiye kruvaziyer turizminde 2025 yılına hızlı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artarak 490’a, yolcu sayısı ise yüzde 27,46 artışla 732 bin 302’ye ulaştı. Camelot Maritime, kendi gemisi Astoria Grande ile gerçekleştirdiği düzenli seferlerle bu büyümeye katkıda bulunurken, kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisine sağladığı döviz girdisini ve istihdamı artırıyor.

Kruvaziyer turizmi sadece liman kentlerinde değil, gemilerin ziyaret ettiği tüm bölgelerde alışveriş, yeme-içme, rehberlik, transfer ve konaklama gibi alanlarda önemli bir ekonomik hareketlilik sağlıyor. Yolcuların yaptığı harcamalar, liman hizmetleri ve yan sektörlere yönelik talep artışı, Türkiye’de binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratıyor.

“Hedefimiz, Karadeniz’den Ege’ye Kesintisiz Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme”

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2025’in ilk yarısında Türkiye limanlarına gelen toplam 490 kruvaziyer gemisi ve 732.302 yolcu, sektörümüz adına tarihi bir başarıdır. Camelot Maritime olarak bu gelişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle Karadeniz hattındaki sefer sayımızı artırarak Türkiye’nin kuzey sahillerini de kruvaziyer turizmiyle buluşturuyor, ülke genelindeki turizm gelirlerinin dengeli dağılmasına katkıda bulunuyoruz. 2025 yılının tamamında ise hem sefer hem de yolcu sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

Karadeniz Rotasıyla Kruvaziyer Turizminde Yeni Canlılık

Yalnızca Ege ve Akdeniz limanlarına değil, Karadeniz’deki yeni rotalarına da yatırım yaparak sektördeki büyümeye katkıda bulunduklarını belirten Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2024’te Astoria Grande ile gerçekleştirdiğimiz 46 seferde yaklaşık 40 bin yolcuyu Türkiye’ye getirdik. 2025 yılındaki 16. seferimizi başarıyla tamamladık. 2025’in ilk 6 ayında ulaşılan 732 bini aşkın yolcu sayısı, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde ne kadar hızlı yükseldiğinin göstergesi” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Karadeniz limanlarına yapılan yeni seferlerin, kuzey şehirlerinde esnaf ve turizm sektörüne canlılık getirdiğini ve ülke turizm gelirlerinin dengeli dağılmasına katkı sunduğunu belirtti.

2025 Sonunda 2 Milyon Yolcu Barajı Aşılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, yıl sonunda Türkiye’nin kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyonu aşması bekleniyor. Kuşadası, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere çok sayıda liman kruvaziyer turizminde güçlü performans sergilediğini belirten Çavuşoğlu, “Bu hedef, Türkiye kruvaziyer turizminin geldiği noktayı ve potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz de Camelot Maritime olarak bu büyümeye katkı sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyor, yeni rotalar ve hizmet kalitesiyle yolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. 2 milyon barajının aşılması, ülke ekonomisi ve turizmi için büyük bir kazanım olacak” dedi.