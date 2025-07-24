Tamer Kıran, ABD Türkiye İş Konferansı Heyetini Ağırladı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü ABD Türkiye İş Konferansı (ATBR) Heyetini kabul etti.
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Odanın Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Heyet Başkanı Emekli Orgeneral James Jones, Heyet Üyeleri Direktör Rich Outzen ve Direktör Melikşah Göncüoğlu ile Türk denizcilik sektörünün ABD’deki iş birliği olanakları değerlendirildi.
Ziyarete, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, Meclis Üyesi Metin Düzgit, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, PRÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Özkan Poyraz, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Çalışkan katıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Tamer Kıran, ABD Türkiye İş Konferansı, İMEAK DTO
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