Teos Marina’da Yaz Akşamlarına Sanat Dolu Dokunuş: 2025 Konser Takvimi Açıklandı

Teos Marina, yaz boyunca birbirinden özel konser ve gösterilere ev sahipliği yapacak etkinlik takvimini açıkladı. Haziran’dan eylüle kadar sürecek bu etkinlik serisi, marinada konaklayanlardan Seferihisar ve çevre ilçe sakinlerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Her Perşembe akşamı saat 21.30’da başlayacak konser ve sahne performansları, Teos Marina Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yılın programında sevilen sanatçılar Birsen Tezer, Ezginin Günlüğü, Selin Geçit, Adamlar ve Ceylan Ertem gibi isimler yer alırken, mizah yazarı Ali Congun’un “Adliye Çayı” adlı stand-up gösterisi de dikkat çeken etkinlikler arasında.

Günlü: “Teos Marina sadece marina değil, yaşayan bir sosyal alan”

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, etkinliklerin yalnızca eğlence değil, bölgeye katkı sağlayan kültürel bir misyon taşıdığını vurguladı.

“Bu yaz gerçekleştireceğimiz altı etkinlikte binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sığacık’ın doğal atmosferine dokunmadan, yerel değerleri destekleyen bir yaklaşımla bu organizasyonları hayata geçiriyoruz.” dedi.

Teos Marina’nın klasik bir marina anlayışının ötesinde bir yaşam alanı sunduğunu belirten Günlü, şunları ekledi:

“Burası sadece teknelerin bağlandığı bir yer değil; müzikten gastronomiye, tasarımdan el işçiliğine kadar birçok öğenin buluştuğu, Ege ruhunu yansıtan bir sosyal alan. Her yaştan misafirin kendini ait hissedebileceği, zarif ama samimi bir atmosfer sunuyoruz.”

2025 Teos Marina Yaz Etkinlik Takvimi:

26 Haziran – Birsen Tezer

10 Temmuz – Ezginin Günlüğü

24 Temmuz – Selin Geçit

7 Ağustos – Ali Congun – Adliye Çayı (Stand-up Gösterisi)

21 Ağustos – Adamlar

4 Eylül – Ceylan Ertem

Sanatla iç içe yaz akşamları yaşamak isteyenler için açık olan bu etkinlikler, Sığacık’ın sakinliğinde Ege kültürünü hissettirecek eşsiz bir atmosfer sunmayı vadediyor.

Vira Haber