Zonguldak'ta Askeri Gemi ve Sahil Güvenlik Botu Halkın Ziyaretine Açılacak

Etkinlik programı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Tekirdağ Gemisi, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Aynı gün Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 301 Botu da 10.00-16.00 saatleri arasında halkın ilgisine sunulacak.

Etkinliğin, milli tarih bilincinin güçlendirilmesi ve denizcilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Vira Haber