Zonguldak'ta Askeri Gemi ve Sahil Güvenlik Botu Halkın Ziyaretine Açılacak
Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile Uzun Mehmet’i Anma Günü etkinlikleri kapsamında, 21 Haziran 2025 tarihinde bazı askeri deniz unsurları halkın ziyaretine açılacak.
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Etkinlik programı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Tekirdağ Gemisi, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Aynı gün Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 301 Botu da 10.00-16.00 saatleri arasında halkın ilgisine sunulacak.
Etkinliğin, milli tarih bilincinin güçlendirilmesi ve denizcilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiği bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Zonguldak, Sahil Güvenlik, Askeri Gemi
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