Muğla’nın Eşsiz Koylarında Seyreden Tekne ve Yatların Atıkları Toplanıyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katık atık toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden sıvı ve katı atıkları toplayarak çevrenin ve denizlerin temiz kalmasını sağlıyor.

Yat işletmecisi Barhan Kaptan, "Kimi zaman bizim bile çıkamadığımız durumlarda, koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi faal. Bu çevre kirliliğini önlediği için, gerek turizme desteği için, denizlerimizi koruduğu için ben çok memnunum açıkçası. Bot sayısında da bir artış var. Bizim teknede de çöp birikmiyor. Yani onun oluşturduğu bir koku, kirlilik hiçbir şekilde olmuyor. Çok canla başla çalışan bir kadrosu da var" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi İkbal Ören, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ilimizin masmavi denizlerini ve eşsiz koylarını korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.



Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en güzel denizlerine, koylarına ev sahipliği yaptığını, bu güzellikleri gelecek kuşaklara bozulmadan bırakmak zorunda olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve etkili projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştıklarını açıkladı.

Vira Haber