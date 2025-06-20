Aliağa Limanları, Elleçleme ve Net Tonda Liderliğini Sürdürüyor

Toplantının gündeminde, Oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programının detayları yer aldı.

Meclis toplantısına, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Departmanı ile Aliaport yetkilileri de katılım sağladı. Haziran ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı toplantı, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

1 Temmuz’da Aliağa’da Hem Kutlama Hem Temizlik Var

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, bu anlamlı günün, Türk denizciliğinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 99. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Başkan Şimşek, “1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 99. yıldönümüdür. Bu özel günü sorumluluk alanlarımızda coşkuyla kutlayacağız. Kutlama kapsamında sorumluluk sahamızda bulunan Foça, Dikili ve Ayvalık ilçelerinde denizcilerimizin ve halkımızın bir araya gelerek coşkuyla kutlama yapabilmesi amacıyla Oda olarak desteklerimizi sunduk. 1 Temmuz’da Aliağa’da da resmi bir tören düzenleyeceğiz. Aliağa’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından, deniz şehitlerimiz anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erecek. Aynı gün saat 17.00’de ise Avcı Ramadan Mevkii, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’nde (ALDER) kutlama etkinlikleri gerçekleştireceğiz.” Dedi.

Şimşek, çevre duyarlılığına da dikkat çektiği açıklamasında, 5 Haziran Türkiye Çevre Günü ve Haftası’nın bu yıl “Plastik Kirliliği ile Mücadele” teması ve “Çevrene İyi Bak” sloganıyla kutlandığını hatırlattı. “Bu etkinlikler, hepimize bizlere ev olan dünyamıza ve çevremize iyi bakma sorumluluğumuzu hatırlatıyor” diyen Şimşek, bireysel ve sektörel olarak çevresel yükümlülükleri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde çevre temizliği etkinliği de düzenleyeceklerini ifade eden Şimşek, “Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Aliağa Belediyemiz ve Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübümüz iş birliğinde, deniz ve dip temizliği organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu sayede çevre farkındalığını bir kez daha gündeme getirmiş olacağız. Unutmamalıyız ki, geleceğe bırakacağımız en büyük miras çevremizdir. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir” dedi.

Konuşmasına 2025 yılının ilk 5 ayında Aliağa limanlarında gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmede bulunarak devam eden Başkan Adem Şimşek “2025 yılı ilk 5 ayında Aliağa Limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 752 bin 436 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 868 bin 3 TEU karşılaştırıldığında %13,31 azalış gerçekleşmiş olup Aliağa Limanları 5. sırada yer almaktadır.”

“2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Aliağa Limanlarına uğrak yapan gemi sayısı 2.570 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 2.550 olarak kaydedilmişti. Geçen yılın aynı dönemine yakın bir seviyede gerçekleşen bu sayılarla, Kocaeli’nin ardından 2. sıradaki konumumuzu korumaya devam ediyoruz.” Dedi.

“ALİAĞA NET TONDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR”

2025 yılının ilk 5 ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 50 milyon 859 bin 740 ton olduğunu aktaran Başkan Şimşek “2025 yılı Ocak ve Mayıs döneminde elleçlenen net ton 38 milyon 113 bin 215 ton olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre %2,92 artış gerçekleşmiş olup Aliağa net tonda lider konumu sürdürmektedir.” dedi.

“ALİAĞA ELLEÇLEMEDE BİRİNCİ LİMAN KONUMUNDA”

“2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde limanlarımızda yükleme net ton 14 milyon 949 bin 522 ton olmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise % 3 artış gerçekleşmiş olup Aliağa liderliğini korumaktadır. Boşaltma net ton ise 23 milyon 163 bin 693 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan birinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 2,8 artış gerçekleşmiştir.”

Konuşmasının sonunda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayan Başkan Adem Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Stratejik olarak çok önemli ve eşsiz bir coğrafi konuma sahip ülkemizin denizcilik vizyonunu taçlandıran mavi vatan olgusuna temel oluşturan, üç tarafı denizlerle çevrili vatanımızda yük ve yolcu taşımacılığının, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ve Türk bayraklı gemilerle yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu, bizleri ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ hedefine bir adım daha yaklaştırmıştır. Bu yasanın kabulüyle birlikte Türk denizciliğinin önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bizlere bu hakkı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum.”

Toplantı, Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.

Kaynak: www.denizcihaber.com