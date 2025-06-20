İzmir Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 34 Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

18 Haziran saat 06.30 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten TCSG-909 ve KB-89 botları, deniz üzerinde şüpheli bir hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botta bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber