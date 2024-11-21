Superyacht Summit Türkiye 2024: Denizcilik İstanbul’da Buluşuyor

İki gün sürecek bu özel organizasyon, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini, yatırımcıları, fikir liderleri ve uzmanları bir araya getirerek, süperyat endüstrisinin geleceğine dair önemli atılımları ele alacak.

Her yıl İstanbul'da düzenlenen Superyacht Summit Türkiye, sektörün önde gelen yaklaşık 250 uzmanını bir araya getirerek Türkiye’nin denizcilik sektöründeki gücünü dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Bu yıl Yalıkavak Marina’nın da ana (diamond) sponsorlarından biri olduğu Superyacht Summit Türkiye 2024, 26 Kasım 2024 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de kapılarını açarken, etkinlik gün boyu sürecek panellerin ardından Anna Laudel sanat galerisindeki bir kokteyl parti ile devam edecek. Etkinliğin ikinci günü olan 27 Kasım’da ise katılımcılar 2Plan Terminal’de düzenlenecek masterclass’lara katılma fırsatı elde edecekler. Kripto varlıktan otomobillere, farklı konuların ele alınacağı ikinci gün oturumlarının ardından Superyacht Summit Türkiye’nin bu yılki buluşması, 71 yaşındaki klasik yat Halas 71’de VIP bir Boğaz turu ile sona erecek.

Superyacht Summit Türkiye 2024’ün ilk günü, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşecek oturumlarda, sürdürülebilirlik, inovasyon ve uluslararası iş birlikleri gibi kritik konular sektörün önde gelen isimleri tarafından ele alınacak. Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, Antalya Serbest Bölge Birliği’nden Efe Ülken ve Jetcraft’tan Yıldırım Demir gibi sektörün önde gelen isimleri konuşmalarıyla açılış panelinde yer alacak. Katılımcılar, Türkiye’nin yat turizmi, marinacılık, serbest bölgelerin rolü ve uluslararası pazarlardaki fırsatları gibi önemli başlıklar üzerine paneller gerçekleştirecek.

İkinci gün networking etkinlikleri ise Halas 71’de düzenlenecek ve katılımcılar, denizcilik sektöründeki diğer profesyonellerle birebir bağlantılar kurarak iş birliklerini güçlendirme fırsatı bulacaklar.

Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan ve dünyanın ilk 10 marinası arasında yer alan Yalıkavak Marina, bu yıl Superyacht Summer Türkiye 2024’ün ana sponsorlarından biri olarak (Diamond Sponsor) olarak etkinlikteki katılımıyla sektöre olan desteğini ve katkılarını paylaşacak. Geleceğe yatırım yaparken dünya çapındaki marinalar için bir rol model olma misyonunu sürdüren Yalıkavak Marina, Türkiye’nin global denizcilik sektöründeki başarısının dünyaya yayılması amacıyla zirvede yer alacak.

Superyacht Summit Türkiye 2024’te, Türkiye’nin sektördeki potansiyelini daha da ileriye taşımak için önemli fırsatlar sunularak, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki gücünün dünyaya tanıtılması hedefleniyor.Yalıkavak Marina’nın yanı sıra Begüm Yachting de diamond sponsoru olarak yer alıyor. Alanının önde gelen prestijli markaların destekleri ile gerçekleşecek bu etkinlik, denizcilik sektöründeki inovasyon ve iş birliklerini keşfetmek için önemli bir platform sunuyor.

Vira Haber