Zıpkın Bacağına Saplandı, Ayağında Zıpkınla Hastaneye Götürüldü

Yaralı vatandaş bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle zıpkın kazayla vatandaşın bacağına saplandı. Yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sahilden çıkarıldı. Bacağına saplanan zıpkın olay yerinde çıkarılmazken, yaralı vatandaş ayağında zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan operasyonla zıpkın çıkarılırken, yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vira Haber