Kocaeli’de Tekne Alabora Oldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesi Kirazlıyalı Evyap Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya yakın bölgede seyreden küçük tekne, denizde artan dalga nedeniyle bir anda alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde çırpınan iki kişiden Mustafa Şenel, vatandaşlar tarafından fark edilip can simidiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Şenel, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tekneye yakın bölgede cesedi bulundu



Görgü tanığı Selçuk Karadağ, "Hemen müdahale edildi. 1 kişiyi kurtarmış ekipler. Deniz birden patladı. Yardım çığlıklarını duymadan önce denizde bir şey yoktu" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber