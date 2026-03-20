KTÜ DUİM Mezunlar Derneği’nden Orta Doğu Gerilimi Uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği, Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilimin küresel deniz ticareti ve deniz emniyeti üzerindeki etkilerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgede seyir yapan ticaret gemilerinde görevli Türk gemi insanlarının güvenliğinin yakından takip edildiği vurgulandı. Artan risklerin denizcilik camiasında ciddi endişe yarattığı belirtilirken, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde görev yapan Türk denizcilerin de gelişmelerden etkilenebileceğine dikkat çekildi.

Denizciliğin doğası gereği riskli bir meslek olduğuna işaret edilen açıklamada, son gelişmelerin gemi operasyonları ve mürettebat güvenliği açısından ek tehditler oluşturduğu ifade edildi. Bu kapsamda uluslararası denizcilik otoritelerinin güvenlik önlemlerini artırması, gemi işletmecilerinin riskli bölgelerde seyir planlarını gözden geçirmesi ve mürettebat güvenliğini önceleyen kararlar alınması gerektiği vurgulandı.

Dernek, Türk denizcilerinin güvenliği ve haklarının korunması adına sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, tüm denizcilere emniyetli seyirler dilenirken, bölgede görev yapan gemi insanlarına dikkatli ve sağduyulu hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

Capt. Orhan Kasap

KTÜ DUİM Mezunlar Derneği adına

