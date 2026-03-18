CILT Türkiye 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Lojistik, ulaşım, mobilite ve tedarik zinciri alanlarının önemli paydaşlarını bir araya getiren genel kurulda kurumun yeni dönem vizyonu ve Türkiye’nin küresel lojistikteki stratejik rolü ele alındı.

Genel kurulun açılış konuşmasını CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız gerçekleştirdi. Akyıldız konuşmasında lojistik, mobilite ve tedarik zinciri alanlarını entegre biçimde ele alan CILT’nin uluslararası bilgi paylaşımı ve sektörler arası iş birlikleri açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel ticaret ve lojistik ağları açısından kritik bir konumda bulunduğunu belirten Akyıldız, yeni dönemde uluslararası iş birliklerini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Genel kurulun uluslararası konuğu olan Jan Steenberg, CILT Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin küresel lojistik ekosistemindeki öneminin giderek arttığını belirtti.

Steenberg konuşmasında iki önemli öneriyi de paylaştı. Bunlardan ilki, CILT Dünya Konferansı’nın 2027 yılında Türkiye’de düzenlenmesi oldu. CILT Türkiye yönetimi tarafından memnuniyetle kabul edilen bu teklif doğrultusunda, dünyanın farklı ülkelerinden lojistik ve ulaşım profesyonellerinin katılacağı büyük organizasyon 2027 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Steenberg ayrıca CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız’a, Orta Koridor ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerinden sorumlu Uluslararası Başkan Yardımcılığı görevini teklif etti. Türkiye’nin jeostratejik konumu ve Orta Koridor üzerindeki kritik rolü nedeniyle, 107 yıllık CILT tarihinde ilk kez enstitü tüzüğünde bu bölgeyi kapsayan yeni bir sorumluluk alanı oluşturulduğu ifade edildi.

Genel kurulda söz alan Salih Sami Atılgan, İstanbul Ticaret Odası olarak lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayan kurumlarla her türlü iş birliğine açık olduklarını ve CILT Türkiye’nin çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

Sinan Oğuz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına yaptığı konuşmada CILT Türkiye’nin sektöre sağladığı katkıları takdirle takip ettiklerini belirterek, bakanlık olarak sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel kurul kapsamında ayrıca akademi ve sektör iş birliğinin önemine değinen Kerem Alkin, küresel ticarette lojistik ve mobilitenin stratejik rolüne dikkat çekti.

Genel kurulda faaliyet raporunun sunulmasının ardından yeni dönem yönetim ve denetim kurulları belirlendi.