Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nde Bayrak Değişimi

2022 yılından bu yana TAYK’ın Genel Müdürlüğü görevini yürüten Can Giray, bayrağı Ceren Veziroğlu’na devretti. Yelken sporuna duyduğu ilgi ve disiplinli çalışma prensipleri ile Ceren Veziroğlu yalnızca yarışçı olarak değil, aynı zamanda sporun yönetim ve hakemlik tarafında da aktif bir roller üstlenmiştir. Ceren Veziroğlu, Milli Yelken Hakemi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak yelken sporunun gelişimine katkı sağlamaktadır. Yelken organizasyonlarının adil, şeffaf ve uluslararası standartlarda yürütülmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Veziroğlu hem saha deneyimi hem de profesyonel iletişim geçmişi sayesinde spor dünyasında disiplinler arası bir bakış açısı sunmaktadır. Ceren Veziroğlu, reklam sektöründeki 25 yıllık kariyerinde iletişim, stratejik marka yönetimi alanlarında pek çok markaya, projeye ve stratejiye imza atmıştır.

TAYK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker’in Açıklaması:

“Yeni Genel Müdürümüz Ceren Veziroğlu’nun bilgi birikimi, vizyonu ve enerjisiyle TAYK, deniz sporları alanındaki liderliğini sürdürmeye devam edecek. Can Giray’a kulübümüze sağladığı emek ve katkılar için teşekkür ediyoruz.”

Genel Kurul sonrası yeniden yapılanmaya giden TAYK, yeni Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ile Türkiye ve uluslararası yarış organizasyonlarında öncü konumunu pekiştirmeyi sürdürmeyi hedefliyor.