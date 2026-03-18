Tamer Kıran’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tezahür ettiği, tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünü gurur ve minnet duygularıyla anıyoruz.

Çanakkale’de yazılan destan; yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin inancı, azmi ve fedakârlığıyla şekillenen tarihi bir dönüm noktasıdır. Özellikle Çanakkale Boğazı’nda kazanılan deniz zaferi, Türk denizciliğinin tarihindeki en büyük kahramanlık sayfalarından biri olmuştur. Şanlı tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmiş, İstiklal Mücadelemizin meşalesi Çanakkale sularında ve Conkbayırı’nda yakılmıştır.

“Çanakkale Geçilmez” sözünde ifadesini bulan kararlılık ve vatan sevgisi, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücü ve ilham kaynağıdır. Bu eşsiz miras, bizlere vatanımızın kıymetini bilerek birlik ve dayanışma içinde geleceğe yürümemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.