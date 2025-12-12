Sirena Marine’den Sanatla, Denizle ve Zarafetle Dokunmuş Bir Yeni Yıl Hikâyesi

Her biri üfleme cam tekniğiyle hayat bulan bu özel objeler; denizin şeffaflığını, mavi tonlarının huzurunu ve deniz canlılarının zarif hareketlerini yansıtıyor.

Teknelerini tasarlarken ve üretirken bir sanat eseri gibi hassasiyet gösteren Sirena Marine, bu yıl da sanata ve el işçiliğine olan bağlılığını yansıtan çok özel bir projeyi ‘Art of Sirena’ kapsamında hayata geçirdi.

Geleneğini bu yıl da sürdürülebilirlik, zanaatkarlık ve deniz tutkusu ekseninde şekillendirdiği yeni bir tasarımla devam ettiren Sirena Marine, denizin şeffaflığını ve mavi tonlarının huzurunu yansıtan özel bir objeyi deniz tutkunları için hazırladı. Üfleme cam tekniğiyle tek tek şekillendirilen bu tasarım, Sirena Marine’in denize duyduğu saygıyı ve el işçiliğine olan bağlılığını taşıyor.

Eda Albant Hamamcı’nın denizden ilham alan dokunuşlarıyla hayat bulan bu camdan sanat eseri, üzerindeki balık figürleri ile Sirena’nın denize bağlılığını ve onun büyüsünü yansıtan özel bir iz taşıyor.

Yılbaşında sanat tutkunu Sirena Yachts sahipleriyle buluşmak üzere sınırlı sayıda ve el emeği ile üretilen bu çok özel obje, yeni yıl boyunca denizin dinginliğini ve Sirena Marine’in sanatla iç içe ruhunu evlere taşıyacak.