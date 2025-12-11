Türk Denizci Kadınların Sektördeki Yeri ve Sürdürülebilirlik Paneli Ertelendi

Kadın Gemi Kaptanları Mühendisleri ve Denizciler Derneği (KGKMD) tarafından, İTÜ Tuzla Kampüsü ev sahipliğinde 13 Aralık Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan “Türk Denizci Kadınların Denizcilik Sektöründeki Yeri ve Sürdürülebilirlik Paneli” ileri bir tarihe ertelendi.

Yapılan açıklamada, panelin yeni tarihinin kısa süre içinde duyurulacağı belirtildi. Etkinliğin, denizcilik sektöründeki kadın profesyonellerin görünürlüğünü artırmayı ve sürdürülebilirlik odağında sektörel farkındalık yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

Vira Haber