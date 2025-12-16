Aliağalı Yüzücüler Zirveye Kulaç Attı

Üç şehirden 23 kulüp ve 398 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü 19 sporcuyla mücadele etti. Aliağalı minik yüzücüler, bireysel ve takım yarışlarında sergiledikleri başarılı performanslarla dikkat çekti.

Bayrak yarışlarında önemli dereceler



Bireysel yarışlarda kürsü başarısı

Serbest stil yarışlarında; 100 metre yarışında Eflin Çelik İzmir 4’üncüsü, Deniz Altay İzmir 7’ncisi oldu. 50 metre serbest yarışında Eflin Çelik İzmir 2’nciliği elde etti. Kelebek stilde; 50 metrede Eflin Çelik İzmir 2’ncisi, Sıla Küçükvardar İzmir 10’uncusu, 100 metrede Eflin Çelik İzmir 5’incisi, Sıla Küçükvardar İzmir 9’uncusu oldu. Kurbağalama stilinde;100 metrede Eflin Çelik İzmir 5’incisi, Sıla Küçükvardar İzmir 6’ncısı, 50 metrede Sıla Küçükvardar İzmir 3’üncüsü, Eflin Çelik İzmir 4’üncüsü olarak yarışları tamamladı.

Sırtüstü stilde 10 yaş kategorisinde mücadele eden Alperen Öztürk, katıldığı tüm yarışları ilk 10 içerisinde tamamlarken; 100 ve 200 metre sırtüstü branşlarında İzmir 5’inciliği elde etti. Ayrıca Eflin Çelik, 50 ve 100 metre sırtüstü yarışlarında İzmir 2’ncisi oldu. Karışık stil 200 metre yarışında ise Eflin Çelik İzmir 4’üncülüğünü kazandı.

Keleş: "Uzun vadeli sporcu gelişim felsefesine bağlıyız"

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörü Faruk Keleş, şu ifadeleri kullandı: "AGM Spor Kulübü olarak, 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi müsabakalarında kulübümüzü başarıyla temsil eden genç yüzücülerimizi tebrik ediyorum. Bu lig, sporcularımızın gelişim yolculuğunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Asıl hedefimiz, sporcularımızın yıl boyunca antrenmanlarda edindikleri teknik becerileri, yoğun yarış temposu altında uygulayabilmeleriydi. AGM Spor Kulübü olarak benimsediğimiz uzun vadeli sporcu gelişim felsefesine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu süreçte her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a teşekkür ediyorum."

