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Tamer Kıran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Mezuniyet Törenine Katıldı

Tamer Kıran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Mezuniyet Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

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Törene, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail İnci, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kara, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Ergüven, denizcilik sektörü temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri iştirak etti.

Tamer Kıran törende yaptığı konuşmada, mezun genç denizcileri tebrik ederek, hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören, kep atma seremonisiyle sona erdi.

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Vira Haber

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