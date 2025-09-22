İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, “Yaptığımız istişarelerden çıkan talep ve gereklilik neticesinde, gümrük ve liman kapısı olmak üzere; pasaport kontrolü yapılabilecek kapılarımızın sayısını dörde çıkarıyoruz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı 36. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu.

Meclise Yoğun Katılım

Eylül ayı meclis toplantısının gündemi, ‘Piyasa Analizi ve Küresel Gelişmeler’ olarak belirlendi. Toplantıya; Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Umur Bucak, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Emniyet Şube Müdürü Vekili Teoman Yaman, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Sonay Üler, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Kocaeli Şubesi Başkanı Bahri Soyyiğit, eğitimciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Balıkçılarımıza Bereketli Sezon Diliyoruz”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Kocaeli bir sanayi kenti olduğu gibi, bir turizm kenti olduğu gibi aynı zamanda bir balıkçılık kenti. Özellikle son yıllarda İzmit Körfezi’nde balık popülasyonunun artırılmasına dönük çalışmalar, Kandıra kıyılarındaki faaliyetler, Kocaeli’yi balıkçılık açısından da ön plana çıkardı. Bilindiği gibi 1 Eylül itibariyle de balık av yasağı kalktı ve balıkçılarımız Vira Bismillah diyerek denize açıldı. Tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.

“Tasarruf Uygulaması Gerektiğine İnanıyoruz”

Ülke genelindeki göl ve barajlarda su seviyelerinde gözle görülür düşüş yaşandığını ifade eden Vedat Doğusel, “Öte yandan kurak bir yaz ayı geçirdiğimiz, bununla birlikte barajlarımızda ve Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düştüğü gerçeği ortada. Bu gerçekle birlikte birçok kentimiz gibi Kocaeli’nin de susuzluk tehdidi altında olduğu, kent yöneticilerimiz tarafından dile getiriliyor. Bizler de su tasarrufu konusunda üyelerimizi ve halkımızı uyarmayı görev kabul ediyoruz. Ve tabii ki öncelikle bizlerin bu tasarrufu uygulaması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Denizlerdeki Yeşil Dönüşümü Destekliyoruz”

Başkan Doğusel son olarak ise karbonsızlaştırma hakkında da fikirlerini aktararak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’de denizcilik sektörünün karbonsuzlaştırılması noktasındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye’de deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve bununla birlikte denizde yeşil dönüşümü hedefleyen çalışmalara da destek verdiğimizi ifade etmek isterim” açıklamalarında bulundu.

“İlk Sekiz Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında ihracatımız 28 milyar 960 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 53 milyar 171 milyon dolara ulaştı. İlk sekiz ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 13 milyar 505 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 7 milyar 262 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 23 milyar 642 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 15 milyar 772 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk sekiz ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış̧ Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 391 milyar 839 milyon lira. 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre ihracatta %19,5, ithalatta ise %18’lik düşüş yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 6 Bin 119 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk sekiz ayında Kocaeli’ye 1.754 adet Türk bayraklı gemi, 4.395 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 6.119 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 14,7’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 21 milyon 446 ton elleçlenirken, boşaltmada 35 milyon 226 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 56 milyon 671 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16,8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.693.599 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Ayhan: “Birlikte Fikir Alışverişinde Bulunuyoruz”

Daha sonrasında kürsüye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, “Sizlerle birlikte bu meclis toplantısından bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kocaeli Vali Yardımcılığı görevimce; sorumluluk sahiplik alanım içerisine kıyılar da iştirak etti. Dolayısıyla bu alanda Kocaeli’mizim gelişmesine, büyümesine hizmet ederken limanların olduğu alanların da sorumluluğumuz içerisine girmesiyle birlikte sizlerle daha çok yan yana gelme imkanımız oluyor. İnşallah bu fırsatı önümüzdeki günlerde geliştirerek büyütürüz. Ülkemizin önemli bir merkezi olan Kocaeli’miz; 36 limanıyla üreten ve gelişen ülke ihracatının yanı sıra ülkemizin dışa açılan kapısı olarak da çok önemli bir konumda bulunmakta. Sizlerle bu alanlarda neler yapılabileceğini geliştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak adına gayret içerisinde olacağız. Bu vesileyle ben meclis başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizleri sektör ile buluşturduğu için. Bu buluşma bizler içinde önemlidir. Sık sık bir araya gelmemiz lazım, sık sık fikir alışverişinde bulunmamız lazım ki; ihtiyaç ve sorunlarımızı kolayca halledebilelim” dedi.

“Bugün İtibariyle, Pasaport Kontrol Kapı Sayısını Dörde Çıkardık”

Açıklamalarını sürdüren Ayhan, “Kocaeli olarak çok güzel bir coğrafyada olmamıza rağmen, afet yönünden de riskli bir bölgedeyiz. Malum, beklenen ama olmamasını temenni ettiğimiz bir İstanbul depremi gerçeği ile karşı karşıyayız. Şehrimiz de bu depremden etkilenme riski altında. Bizim bu riski pozitife çevirme anlamında olası afetlere karşı kıyı ve liman tesislerimizi hazır hale getirmemiz lazım. En hızlı şekilde tüm riskleri göz önünde bulunduruyoruz. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile de deniz yoluyla gerçekleştirilebilecek yardım ve gerekliliklere dair fikir alışverişi içerisindeyiz. Yaptığımız istişarelerden çıkan talep ve gereklilik neticesinde, bugün itibariyle gümrük ve liman kapısı olmak üzere; pasaport kontrolü yapılabilecek kapılarımızın sayısını dörde çıkarıyoruz. Bundan sonraki süreçte her ay bir limanımızda toplantı yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede eksiklikleri yerinde görmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Mavi Vatan Bizler İçin Çok Değerli”

Mavi Vatan’ın önemine ilişkin de duygu ve düşüncelerini aktaran Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, ‘Mavi Vatan’ dediğimiz alan bizler için çok değerli anlama geldi. Artık sadece deniz sularında seyrüseferin olduğu değil, aynı zamanda endüstriyel alanlarıyla üreten ve teknolojik anlamda da size değer katan bir bölgede bulunuyoruz. Dünya’daki gelişmeler ‘Mavi Vatan’ kavramına daha çok eğilmemiz gerektiğini açıkça ifade ediyor. Devlet ve millet olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı 36. Olağan Meclis Toplantısı, Mag-Der Başkanı Bahri Soyyiğit’in ‘Afetlere Hazırlık’, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Sonay Üler’in ise, ‘Piyasa Analizi ve Küresel Gelişmeler’ konularındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

