Giresun Açıklarında Hortum Paniği

Espiye ve Tirebolu açıklarında görülen hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Karaya yönelmeyen hortum, bir süre sonra deniz üzerinde etkisini yitirerek kayboldu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Meteoroloji uzmanları, bölgede yağışların ve ani hava olaylarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

