İDO, Sadece Deniz Ulaşımında Değil Çevrenin Korunmasında Da Aktif Rol Üstleniyor

İDO çalışanları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi çalışanları ve İstaç ekipleri ile Caddebostan sahilinde bir araya gelerek sahildeki çöpleri topladı. Etkinlikte hem çevre bilincini artırmak hem de toplumsal sorumluluk konusunda örnek oluşturmak amaçlandı.

Deniz ve çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek faaliyetlerini sürdüren İDO, denizlerin ve kıyıların temiz tutulmasına, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe büyük önem veriyor. İDO, yalnızca yolcu taşımacılığı ve ulaşım hizmetleriyle değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayan çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir rol oynuyor. İDO öncülüğünde belediye ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte sahilden 56 kg plastik, cam atık ve 20.000 sigara izmariti toplandı. Sahil temizliği sırasında toplanan plastik, cam ve sigara izmaritleri, doğa için en ciddi tehditlerden bazılarını oluşturmaktadır. Plastik atıklar, doğada yüzlerce yıl çözünmeden kalarak deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilemekte ve gıda zincirine kadar ulaşabilmektedir. Cam şişeler, doğada parçalandığında hem fiziksel tehlike yaratmakta hem de uzun süre varlığını sürdürerek yangın riskini artırmaktadır. Sigara izmaritleri ise içerdikleri zararlı kimyasallar ile toprağı ve suyu kirletmekte, ayrıca deniz canlıları tarafından yiyecek sanılarak yutulabilmektedir.

Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturan bu atıkların doğaya bırakılmaması hayati önem taşımaktadır. Toplumun her bireyinin çöplerini uygun şekilde bertaraf etmesi ve geri dönüşüme yönlendirmesi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Her birimden İDO çalışanlarının katkılarıyla kıyıların, çevremizim korunması ve bireylerde farkındalık oluşturma konusunda güçlü bir adım atıldı.

‘’Denizlerin Geleceğini Korumak Öncelikli Görevimiz’’

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, denizlerle iç içe bir kurum olarak denizlere ve çevreye olan sorumluluklarını her fırsatta vurgulamak istediklerini dile getirdi. İDO’ nun misyonunun yalnızca deniz ulaşımını sağlamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda denizlerin geleceğini ve çevreyi koruma hedefini de içerdiğini belirtti. 38 yıllık deneyimleriyle denize, çevreye ve karşılaşılan her türlü zorluğa dayanıklılık sergilediklerini ve tüm politikalarıyla birlikte örnek olma çabası içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, tüm canlılara karşı sahip oldukları sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, çevreye yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı katkının herkesin ortak emeği sayesinde mümkün olduğunu söyledi ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen bu çalışma, İDO’nun liderlik ettiği sosyal sorumluluk projelerinden yalnızca biri.

Sahildeki çalışmaya katılanlar, daha temiz sahiller için örnek bir dayanışma sergiledi.