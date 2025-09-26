TURMEPA ICC’nin 40. Yılında 800 Gönüllüyle 3 Ton Atık Topladı

İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Fethiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde 800 gönüllü, toplamda 3 ton atığı toplayarak denizlerimize ulaşmasını önledi.

20 Eylül’de düzenlenen etkinlikte gönüllüler; plastik şişelerden sigara izmaritlerine, ambalaj atıklarından cam şişelere kadar pek çok farklı atığı sahillerden uzaklaştırdı. Böylece yalnızca kıyılar değil, aynı zamanda denizlerimiz ve okyanuslarımız da korunmuş oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında temizlik seferberliği

İstanbul Moda Sahili’nde gerçekleştirilen etkinlikte 400 gönüllü, topladıkları 330 kg atığı ayrıştırarak belediye ekiplerine teslim etti. İzmir Urla’da 1.550 kg, Samsun’da 250 kg, Antalya Konyaaltı sahilinde 600 kg, Fethiye Kızılada’da ise 110 kg atık toplandı. İstanbul’daki etkinliğin hijyenik ve güvenli geçmesi için SSA Kimya eldiven desteği sağladı.

Küresel dayanışmada 40. yıl

1986 yılında Ocean Conservancy tarafından başlatılan Uluslararası Kıyı Temizleme hareketi bu yıl 40. yaşını kutladı. 100’den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, milyonlarca insana ilham verdi. Türkiye’de ise TURMEPA, 2002 yılından bu yana resmi koordinatörlüğünü yürüttüğü ICC ile 23 yıldır binlerce gönüllüyü bir araya getiriyor.

Dernek, topladığı verileri uluslararası raporlara dönüştürerek deniz ve okyanus kirliliğiyle mücadelede bilimsel çalışmalara da katkı sunuyor.

