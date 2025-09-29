Balık Festivalide Binlerce Yavru Balık Denize Bırakıldı

Festival kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde binlerce yavru balık denize bırakıldı. Katılımcılar, balık salımını alkışlarla takip etti.

"Denizin kokusunu damağında hisset" sloganıyla gerçekleştirilen festival, sabah saatlerinde DJ Fatoş Akgün’ün performansıyla başladı. Çocuklara yönelik denizcilik oyunları, düğüm atma atölyeleri ve sanat etkinlikleri gün boyu sürdü.



Gün içinde düzenlenen panel ve söyleşilerde Bodrum’un deniz kültürü ve balıkçılık geleneği ele alındı. Araştırmacı Sabahattin Zor süngercilik tarihini anlattı. Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Erman Aras ve Dr. Mert Gökalp’in katıldığı söyleşide deniz ekosisteminin korunmasının önemi vurgulandı.

Festivalde Ege ve Girit mutfağından örnekler sunuldu. Kadri Memiş karides saganaki ve denizci levrek kavurma hazırladı. Zehra Denizaslanı mürekkep balıklı sübye yemeği ve ahtapotlu pilav tarifleriyle, Gökçen Adar ise mandalina suyunda balık kızartmasıyla yer aldı.

Yunanistan’dan gelen Horokos Grubu, Girit ve Sirtaki danslarıyla sahne aldı. Gündoğan Halk Dansları Grubu, Marma Zeybek Ekibi ve öğrencilerin gösteriler sundu. Koslu sanatçı Melek Ercan Kioseoglou Hacıhalili Türkçe ve Yunanca şarkılar söyledi. Yerel sanatçı Ender Kasal ise yöresel türküler seslendirdi.

Akşam saatlerinde Dr. Mert Gökalp’in "Deniz Çayırları" belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası düzenlenen panelde deniz ekosisteminin korunması konuları ele alındı.

Festival, akşam yapılan çekiliş ve balık çorbası ikramı ile sona erdi.

