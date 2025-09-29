Milli Yüzücü Defne Kurt'tan 5. Dünya Şampiyonluğu

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Defne Kurt, 100m sırtüstü yarışında da birinci oldu. Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bu organizasyondaki 5. altın madalyasını elde etti.

Milli sporcu, daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek, 200m bireysel karışık ve 100m serbest stilde de altın madalyaya ulaşarak rekor kırmıştı.

