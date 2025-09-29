Bodrum Cruise Port Plaj ve Deniz Temizleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, Bodrum Belediyesi ve Virgin Voyages’a ait Resilient Lady gemi personelinin katılımıyla Bodrum’daki Kumbahçe Sahili’nde plaj ve deniz dibi temizliği yaptı. Toplam 30 kişi ile 2.5 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda 350 kilogram atık toplandı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, "Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak daha temiz denizler için çalışırken, çevresel sorunlara karşı çözüm arayışını da herkesin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Bodrum Cruise Port olarak temizlik çalışmalarımıza devam ederken, gelecek nesillerimizin de çevre ve denizlere daha duyarlı olmaları için gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, çevre ve deniz temizliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Cruise Port çalışanları, sürdürülebilir bir çevre ve daha temiz denizler için Bodrum Belediyesi ve Virgin Voyages’a ait Resilient Lady gemi personelinin katılımıyla Bodrum’daki Kumbahçe Sahili’nde plaj ve deniz dibi temizliği yaptı. Toplam 30 kişi ile gerçekleştirilen çalışmalarda deniz dibinden 15 adet araba lastiği, metal, plastik, cam ve kumaş parçaları ve tencere gibi çeşitli atıklar çıkartılırken, kıyı şeridinden de çok sayıda sigara izmariti toplandı. Çalışmalar 2.5 saat sürerken, toplam 350 kilogramlık atık toplandı.

‘Gelecek nesilleri desteklemeye kararlıyız’

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, "Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak daha temiz denizler için çalışırken, çevresel sorunlara karşı çözüm arayışını da herkesin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirirken, bizlere destek olan Bodrum Belediyesi’ne ve Resilient Lady gemi personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle, Rodos Limanı’ndan sonra limanımıza uğrayan ve buradan Mikanos’a seyredecek olan Resilient Lady personelinin, limanımızda konakladığı kısa süre içerisinde iş akışlarının yanı sıra, Bodrum’daki sosyal sorumluluk projelerine destek olması çok kıymetli. Bodrum Cruise Port olarak temizlik çalışmalarımıza devam ederken, gelecek nesillerimizin de çevre ve denizlere daha duyarlı olmaları için gerçekleştirmiş olduğumuz projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

