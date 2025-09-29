TÜRSAB ve CILT’ten Kadın Turizm Şoförü İstihdamı İçin Güçlü İş Birliği

İstanbul Turizm Fuarı’nda imzalanan protokol kapsamında “Kadın Turizm Şoförü Eğitim ve İstihdam Projesi” hayata geçirilecek.

CILT Türkiye Kadın Kanadı WiLAT’ın öncülüğünde yürütülecek proje, “5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü İstihdam Seferberliği” vizyonunun bir parçası olacak. Proje ile kadınların turizm taşımacılığında eğitim alarak istihdam edilmesi ve sektörde daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

Kadın adaylar; TÜRSAB’ın sağlayacağı temel turizm sürücülük eğitimi ile CILT Türkiye’nin sunacağı iletişim ve kişisel gelişim eğitimleriyle desteklenecek. Eğitimler; defansif sürüş tekniklerinden müşteri ilişkilerine, dijital okuryazarlıktan zaman yönetimine kadar geniş bir içerik sunacak. Program kapsamında kadın adaylara mentorluk desteği de verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın sürücüler, TÜRSAB üyesi seyahat acentalarında istihdam edilecek.

“Kadın istihdamına büyük önem veriyoruz”

İmza töreninde konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, turizmde kadın istihdamının artırılmasının önemine değinerek, “Tur ve transfer hizmetlerinde şoförlerin neredeyse tamamı erkek. Bu alanda kadınların da yer alması sektöre büyük fayda sağlar, kadınlara yeni bir alan açar. CILT Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bu nedenle çok önemli” dedi.

“Kadınlara yeni ufuklar açacak”

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız ise iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Kadınların taşımacılık ve turizm alanlarında daha fazla görünür olması sadece sektörümüz için değil toplumumuz için de büyük bir kazanım. TÜRSAB ile yaptığımız bu iş birliği, ‘5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü’ vizyonumuzun turizm ayağını güçlendirecek ve kadınlara yeni ufuklar açacaktır.”

1972’de kurulan TÜRSAB, bugün Türkiye’nin dört bir yanında 34 bölge temsil kurulu ve 15 ihtisas başkanlığıyla turizm sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. 1919’da Birleşik Krallık’ta kurulan CILT ise, lojistik ve taşımacılık alanında 40 ülkede 40 bin üyesiyle dünyanın en köklü kuruluşları arasında yer alıyor.

