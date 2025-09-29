TURMEPA ICC’nin 40. Yılında 800 Gönüllüyle 3 Ton Atık Topladı

TURMEPA’nın öncülüğünde, yüzlerce gönüllü ve çok sayıda denize duyarlı kurum dünyanın en büyük çevre hareketlerinden birinde el ele vererek denizlerimiz için seferber oldu. İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Fethiye’de yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde 800 gönüllü 3 ton atığı toplayarak denizlerimize ulaşmasını önledi.

Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası çerçevesinde her yıl binlerce gönüllüsüyle sorumluluk alan TURMEPA, 20 Eylül’de oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için kıyılardaydı. 800 gönüllünün katıldığı etkinlikte, toplamda 3 ton atık toplandı. Plastik şişelerden sigara izmaritlerine, ambalaj atıklarından cam şişelere kadar birçok farklı atığın sahillerden uzaklaştırılmasıyla, yalnızca kıyılar değil, aynı zamanda denizlerimiz ve okyanuslarımız da korunmuş oldu.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında Kıyılara Uzandık

ICC etkinliği TURMEPA öncülüğünde bu yıl İstanbul, İzmir Antalya, Samsun ve Fethiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Deniz varsa, hayat var sloganıyla toplanan yüzlerce kişi, denizlerimizin geleceği için ortak bir irade ortaya koydu.

İstanbul’da Moda Sahili’nde gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğinde 400 gönüllü, topladıkları 330 kg atığı ayrıştırarak belediye ekiplerine teslim etti. İzmir Urla’da gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler 1550 kg atık toplarken Samsun’da 250 kg atık toplanarak belediye ekiplerine teslim edildi. Antalya’da Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katılan 200 gönüllü yaklaşık 600 kg atık toplandı. Fethiye’de Kızılada’da gerçekleştirilen etkinlikte ise 110 kg atık toplanarak denizden uzaklaştırıldı.

İstanbul’da gerçekleşen etkinliğin hijyenik ve güvenli geçmesi için SSA Kimya eldiven desteği sağladı.

40. Yılında Küresel Bir Dayanışma Hareketi

1986 yılında Ocean Conservancy tarafından başlatılan Uluslararası Kıyı Temizleme (ICC) hareketi, bu yıl 40. yaşını kutladı. 100’den fazla ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, milyonlarca insana ilham verdi. Türkiye’de ise TURMEPA, 2002 yılından bu yana resmi koordinatörlüğünü yürüttüğü ICC ile 23 yıldır binlerce gönüllüyü bir araya getirerek topladığı verileri uluslararası raporlara dönüştürüyor, böylece deniz ve okyanus kirliliğiyle mücadelede bilimsel çalışmalara katkı sunuyor.