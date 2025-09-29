Bosphorus Cup Sona Erdi: Çift Geyik Karaca İyiliğin ve Dayanışmanın Yanında

24. kez düzenlenen organizasyonda Premium Partner olarak yer alan Çift Geyik Karaca, hem denizde hem de karada sporseverlerle buluşarak unutulmaz bir deneyime imza attı.

Feriye Sarayı’nda Karaca Lounge ve Yarış Heyecanı

Final günü, Boğaz’ın en özel noktalarından Feriye Sarayı’nda kurulan Karaca Lounge, konukların yarış heyecanını keyifli bir atmosferde takip etmelerine ev sahipliği yaptı. Çift Geyik Karaca, sadece karada değil, denizde de spora ve yelkene olan desteğini göstererek Bosphorus Cup’a renk kattı.

Karaca Alize Yelken Takımı’ndan Gurur Veren Başarı

Organizasyonun en özel anlarından biri, Karaca Alize Yelken Takımı’nın başarısı oldu. Takım, İBB İstmarin Kupası’nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 9 sporcunun yer aldığı ve 5 kadın sporcuyla en çok kadın sporcunun bulunduğu ekip olarak dikkat çeken Karaca Alize Yelken Takımı, sporda eşitlik, kapsayıcılık ve iyiliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Organizasyon boyunca ziyaretçiler, Karaca’nın 108 yıllık köklü geçmişinden gelen iyilik, birliktelik ve sürdürülebilirlik değerlerini yansıtan bu sportif başarıya tanıklık ettiler.

“İyi Olanın Yanında”

Çift Geyik Karaca CEO’su Cihat Özbekli, final gününe dair şunları söyledi:

“Bosphorus Cup boyunca, hem İstanbul Boğazı’nda hem de Feriye Sarayı’nda konuklarımızla bu eşsiz deneyimi paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Karaca Alize Yelken Takımı’nın elde ettiği başarı, markamızın iyiliği ve eşitliği destekleyen duruşunu taçlandırdı. 108 yıllık ‘iyi olma’ yolculuğumuzda, iyi olanın yanında durma misyonumuzu bu prestijli organizasyonda bir kez daha hayata geçirdik.”