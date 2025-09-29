Dünya Turizm Günü’nde Türkiye’nin Kruvaziyer Başarısı Gündemde

Türkiye ise bu özel günde, turizmin en prestijli alanlarından biri olan kruvaziyer turizminde ulaştığı rekorlarla dikkat çekiyor. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 1 milyon 416 bin 398’e ulaştı. Aynı dönemde limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı ise yüzde 16,6 artışla 878 oldu. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, bu rakamların Türkiye’nin kruvaziyer turizminde dünyadaki yükselişini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve çeşitliliği için önemli bir rol oynayan kruvaziyer turizmi, Türkiye’nin dünya turizmindeki rekabet gücünü artırıyor. Ülkenin zengin tarihi, doğal güzellikleri ve stratejik coğrafi konumu sayesinde Türkiye, Akdeniz’in en güçlü kruvaziyer destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.

8 Ayda Yaklaşık 1,5 Milyon

Türkiye’nin kruvaziyer turizminde 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde önemli bir rekor kırdığına dikkat çeken Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e ulaştığını belirterek, “Ağustos ayında sadece Kuşadası’na 162 binin üzerinde yolcu gelirken, İstanbul’a 109 bin, Bodrum’a ise 27 bin yolcu geldi. Bu rakamlar, ülkemizin potansiyelini ortaya koyuyor. 8 aylık verilere baktığımızda ise Kuşadası Limanı 400 gemi ve yaklaşık 680 bin yolcu ile Türkiye’nin kruvaziyer turizminde lokomotifidir. Bu tablo, ülkemizin sadece turizmde değil, kruvaziyer alanında da dünya liderleri arasında yer alabileceğini göstermektedir.” dedi.

Kruvaziyer Turizmi Ticari Faaliyet Değil, Milli Meseledir!

Kruvaziyer sektörünün ulaştığı ivmenin Türkiye’nin turizmde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Türkiye, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, kültürel mirası ve tarihi limanlarıyla kruvaziyer turizmi için eşsiz bir destinasyondur. Son yıllarda özellikle Kuşadası, İstanbul ve Bodrum limanlarımızda elde edilen büyüme, dünya kruvaziyer rotalarının merkezinde olduğumuzun en somut kanıtıdır. Kruvaziyer turizmini sadece bir turizm kolu değil, ülke tanıtımının, ekonomisinin ve stratejik gücünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeliyiz. Biz Türkiye’ye turist getiriyoruz. Her gelen yolcu vergi ödüyor, yerel işletmelerden alışveriş yapıyor, ülkemizin kültürünü tanıyor. Limanlarımız canlanıyor, Karadeniz yeniden haritada yerini alıyor. Türkiye’ye döviz kazandırmak ve liman şehirlerini canlandırmak bizim için ticari bir faaliyet değil, vatan görevidir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Turizm Günü Farkındalık Zamanıdır

Dünya Turizm Günü’nün, ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm politikaları geliştirmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak bu özel günü sadece kutlamakla kalmamalı, turizmin ülke ekonomisine ve istihdama katkısını büyütecek adımları hızlandırmalıyız. Kruvaziyer turizmi, gelen yolcuların sadece limanlarda değil, Anadolu’nun iç bölgelerine de dağılmasını sağlayarak yerel kalkınmaya büyük katkı sunar. Bu nedenle 27 Eylül Dünya Turizm Günü, Türkiye için kruvaziyer turizminde uluslararası marka olma hedefini yeniden hatırlatma günü olmalıdır.”